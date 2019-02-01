Затримано чоловіка, який обстріляв поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії, затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Черкаській області.
"Зловмисника затримано відповідно до статті 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, 31 січня в Звенигородському районі група слідчих, слідчого управління ГУ Нацполіції в Черкаській області здійснювала слідчі дії по ряду кримінальних проваджень. Під час проведення слідчих дій один з фігурантів цих кримінальних проваджень скоїв збройний напад на працівників поліції.
"Зловмисник здійснив декілька пострілів з власної мисливської зброї в бік поліцейських. Нападника затримали на місці події, зброю вилучили", - проінформували у ГУНП.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України - посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Черкаській області чоловік відкрив стрілянину під час вручення підозри.