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Затримано чоловіка, який обстріляв поліцейських

Затримано чоловіка, який обстріляв поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських, коли ті проводили слідчі дії, затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Черкаській області.

"Зловмисника затримано відповідно до статті 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 31 січня в Звенигородському районі група слідчих, слідчого управління ГУ Нацполіції в Черкаській області здійснювала слідчі дії по ряду кримінальних проваджень. Під час проведення слідчих дій один з фігурантів цих кримінальних проваджень скоїв збройний напад на працівників поліції.

"Зловмисник здійснив декілька пострілів з власної мисливської зброї в бік поліцейських. Нападника затримали на місці події, зброю вилучили", - проінформували у ГУНП.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України - посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік відкрив стрілянину під час вручення підозри.

Українські Національні Новини

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