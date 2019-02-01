Задержан мужчина, который обстрелял полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Мужчину, который открыл огонь по полицейским, когда те проводили следственные действия, задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в Черкасской области.
"Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 31 января в Звенигородском районе группа следователей, следственного управления ГУ Нацполиции в Черкасской области осуществляла следственные действия по ряду уголовных производств. Во время проведения следственных действий один из фигурантов этих уголовных производств совершил вооруженное нападение на сотрудников полиции.
"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из собственного охотничьего оружия в сторону полицейских. Нападавшего задержали на месте происшествия, оружие изъяли", - проинформировали в ГУНП.
По данному факту открыли уголовное производство по статье 348 УК Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения.
Напомним, в Черкасской области мужчина открыл стрельбу во время вручения подозрения.