Под Лос-Анджелесом произошел пожар на заводе энергокомпании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пожар произошел в районе котельной установки на заводе энергетической компании Phillips 66 в американском штате Калифорния. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению, опубликованному во вторник, компания Phillips 66 сообщила, что пожар был потушен в районе котельной на лос-анджелеском заводе мощностью 139 тысяч баррелей в день в Уилмингтоне.
Служба по чрезвычайным ситуациям Калифорнии заявила, что выбросов опасных веществ не было, и причина пожара расследуется.
Компания Phillips 66 занимается производством газовых конденсатов и нефтехимических продуктов.
Напомним, возле Барселоны произошел пожар на химическом заводе.