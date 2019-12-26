Под Лос-Анджелесом произошел пожар на заводе энергокомпании

Согласно сообщению, опубликованному во вторник, компания Phillips 66 сообщила, что пожар был потушен в районе котельной на лос-анджелеском заводе мощностью 139 тысяч баррелей в день в Уилмингтоне.

Служба по чрезвычайным ситуациям Калифорнии заявила, что выбросов опасных веществ не было, и причина пожара расследуется.

Компания Phillips 66 занимается производством газовых конденсатов и нефтехимических продуктов.

Напомним, возле Барселоны произошел пожар на химическом заводе.