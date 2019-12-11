Біля Барселони сталася пожежа на хімічному заводі, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У місті Монторнес-дель-Вальєс у автономній області Іспанії Каталонія сталася пожежа на хімічному заводі, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Vanguardia.
"Жителям не рекомендують підходити до району пожежі. Вогонь досі активний, неконтрольований та зосереджується в двох резервуарах з розчинниками. Наразі дві людини отримали легкі поранення", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що понад 20 рятувальників намагаються загасити вогонь, що виник в приміщенні заводу з утилізації розчинників і відходів промисловості.
"Як запобіжний захід евакуювали людей, які перебували за 500 метрів від місця пожежі в місті Монорнес-дель-Вальєс", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що з заводу евакуювали 250 працівників.
"Пожежа вплинула на рух поїздів ліній R2 та R8, що вже більше години не зупинялися в Монмело, але після 11:00 рух відновили", - додали у ЗМІ.
Нагадаємо, в Іспанії від удару блискавки згоріли 40 будинків на колесах.