Возле Барселоны произошел пожар на химическом заводе, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В городе Монторнес-дель-Вальес в автономной области Испании Каталония произошел пожар на химическом заводе, два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Vanguardia.
"Жителям не рекомендуют подходить к району пожара. Огонь до сих пор активен, неконтролируемый и сосредоточивается в двух резервуарах с растворителями. Сейчас два человека получили легкие ранения", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что более 20 спасателей пытаются потушить огонь, возникший в помещении завода по утилизации растворителей и отходов промышленности.
"В качестве меры пресечения эвакуировали людей, которые находились в 500 метрах от места пожара в городе Монорнес-дель-Вальес", - говорится в сообщении.
Также указано, что с завода эвакуировали 250 работников.
"Пожар повлиял на движение поездов линий R2 и R8, уже больше часа не останавливались в Монмело, но после 11:00 движение восстановили", - добавили в СМИ.
Напомним, в Испании от удара молнии сгорели 40 домов на колесах.