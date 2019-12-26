Під Лос-Анджелесом сталася пожежа на заводі енергокомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пожежа сталася у районі котельні установки на заводі енергетичної компанії Phillips 66 в американському штаті Каліфорнія. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням, опублікованим у вівторок, компанія Phillips 66 повідомила, що пожежа була ліквідована у районі котельні на лос-анджелеському заводі потужністю 139 тисяч барелів на день у Вілмінгтоні.
Служба з надзвичайних ситуацій Каліфорнії заявила, що викидів небезпечних речовин не було, і причина пожежі розслідується.
Компанія Phillips 66 займається виробництвом газових конденсатів і нафтохімічних продуктів.
Нагадаємо, біля Барселони сталася пожежа на хімічному заводі.