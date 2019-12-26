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Під Лос-Анджелесом сталася пожежа на заводі енергокомпанії

Під Лос-Анджелесом сталася пожежа на заводі енергокомпанії

Київ • УНН

 • 9255 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пожежа сталася у районі котельні установки на заводі енергетичної компанії Phillips 66 в американському штаті Каліфорнія. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, опублікованим у вівторок, компанія Phillips 66 повідомила, що пожежа була ліквідована у районі котельні на лос-анджелеському заводі потужністю 139 тисяч барелів на день у Вілмінгтоні.

Служба з надзвичайних ситуацій Каліфорнії заявила, що викидів небезпечних речовин не було, і причина пожежі розслідується.

Компанія Phillips 66 займається виробництвом газових конденсатів і нафтохімічних продуктів.

Нагадаємо, біля Барселони сталася пожежа на хімічному заводі.

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