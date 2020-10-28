Под Киевом обнаружили ряд избирательных нарушений на участке - открыто три производства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На избирательном участке в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили препятствование деятельности народного депутата Украины, подкуп избирателей и предоставление ложных сведений в органы ведения Государственного реестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовное производство по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставление ложных сведений в органы ведения Государственного реестра в селе Петропавловская Борщаговка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в однин из избирательных участков Киево-Святошинского района пришла народный депутат с вопросом, почему так долго ведется подсчет голосов результатов голосования, и сфотографировала избирательные документы. На что работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения. Сразу после сообщения на "102" на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа.
"На месте происшествия полицейские провели осмотр помещения. Там правоохранители во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и обучили записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тыс. грн. Вместе с тем, народный депутат пояснила, что придя на внеочередной прием к сельскому главе села Петропавловская Борщаговка, она обнаружила, что секретарь сельского совета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК", - указано в сообщении.
Сообщается, что по данным фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч. 2 ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, в "Слуге народа" заявили, что в Василькове фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов.