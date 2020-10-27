У "Слузі народу" заявили, що у Василькові фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Василькові на Київщині фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів. Правоохоронці вже порушили понад 15 карних справ, є затримані. Про це УНН повдіомляє із посиланням на повідомлення "Слуги народу" у Telegram-каналі.
"У Василькові на Київщині фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів. Кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ, представниця колишньої влади, намагається спотворити результати голосування. Правоохоронці вже порушили понад 15 карних справ, є затримані", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, затримано організовану групу, яка здійснювала масові фальсифікації. Поліція також зафіксувала кілька мікроавтобусів із мешканцями інших населених пунктів. Їх, імовірно, везли до Василькова для незаконного голосування за вищезгадану кандидатку. Організатори фальсифікацій вже перебувають у СІЗО. Поліція також вручила підозру члену дільничної комісії – припускають, що вона була у змові з порушниками, повідомили у політичній силі.
"Спроби сфальсифікувати результат на користь представниці колишньої влади тривають і досі: зокрема, намагання втрутитися у роботу систем комп’ютерного зв’язку, зірвати роботу ТВК", - зазначено у заяві.
Партія «Слуга Народу» відстоюватиме чесність та прозорість виборів і не дозволить опонентам фальсифікувати результати народного волевиявлення. Вибори у Василькові обов’язково відбудуться – і будуть чесними, зазначено у заяві.
Нагадаємо, у “Слузі народу” готують заяву до поліції через “ідеально складені” бюлетені на Київщині.