У “Слузі народу” готують заяву до поліції через “ідеально складені” бюлетені на Київщині

“Викрито факт фальсифікації під час голосування в селі Яцьки Васильківського району. Дільниця №320339. 145 мешканців села написали заяви про голосування на дому. До дільниці була доставлена скринька для голосування з "ідеально складеними" бюлетенями, що викликало підозри у фальсифікаціях. За даними спостерігачів від "Слуги Народу", з’ясувалося, що до багатьох людей ніхто з членів комісії не приходив. Проте, їхні бюлетені "проголосували". Готується заява до правоохоронних органів”, - зазначив політик.

Нагадаємо, що у справі маніпуляцій з бюлетенями у Броварах відкрито кримінальне провадження.