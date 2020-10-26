У “Слузі народу” готують заяву до поліції через “ідеально складені” бюлетені на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Партія “Слуга народу” готує заяву до правоохоронних органів у зв'язку з імовірними фальсифікаціями під час голосування в Васильківському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олександр Дубінський, передає УНН.
“Викрито факт фальсифікації під час голосування в селі Яцьки Васильківського району. Дільниця №320339. 145 мешканців села написали заяви про голосування на дому. До дільниці була доставлена скринька для голосування з "ідеально складеними" бюлетенями, що викликало підозри у фальсифікаціях. За даними спостерігачів від "Слуги Народу", з’ясувалося, що до багатьох людей ніхто з членів комісії не приходив. Проте, їхні бюлетені "проголосували". Готується заява до правоохоронних органів”, - зазначив політик.
Нагадаємо, що у справі маніпуляцій з бюлетенями у Броварах відкрито кримінальне провадження.