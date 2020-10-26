В "Слуге народа" готовят заявление в полицию из-за "идеально составленных" бюллетеней в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Партия "Слуга народа" готовит заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми фальсификациями во время голосования в Васильковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает УНН.
"Раскрыт факт фальсификации во время голосования в селе Яцки Васильковского района. Участок №320339. 145 жителей села написали заявления о голосовании на дому. В участок была доставлена урна для голосования с "идеально составленными" бюллетенями, что вызвало подозрения в фальсификациях. По данным наблюдателей от "Слуги народа", выяснилось, что ко многим людям никто из членов комиссии не приходил. Однако, их бюллетени "проголосовали". Готовится заявление в правоохранительные органы", - отметил политик.
Напомним, что в деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство.