В "Слуге народа" готовят заявление в полицию из-за "идеально составленных" бюллетеней в Киевской области

"Раскрыт факт фальсификации во время голосования в селе Яцки Васильковского района. Участок №320339. 145 жителей села написали заявления о голосовании на дому. В участок была доставлена урна для голосования с "идеально составленными" бюллетенями, что вызвало подозрения в фальсификациях. По данным наблюдателей от "Слуги народа", выяснилось, что ко многим людям никто из членов комиссии не приходил. Однако, их бюллетени "проголосовали". Готовится заявление в правоохранительные органы", - отметил политик.

Напомним, что в деле манипуляций с бюллетенями в Броварах открыто уголовное производство.