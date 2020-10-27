В "Слуге народа" заявили, что в Василькове фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Василькове в Киевской области фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов. Правоохранители уже возбудили более 15 уголовных дел, есть задержанные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение "Слуги народа" в Telegram-канале.
“В Василькове в Киевской области фиксируют массовые попытки фальсификации результатов выборов. Кандидат на должность главы Васильковской ОТГ, представитель прежней власти, пытается исказить результаты голосования. Правоохранители уже возбудили более 15 уголовных дел, есть задержанные”, — говорится в сообщении.
В частности, задержана организованная группа, которая осуществляла массовые фальсификации. Полиция также зафиксировала несколько микроавтобусов с жителями других населенных пунктов. Их, вероятно, везли в Васильков для незаконного голосования за вышеупомянутую кандидатку. Организаторы фальсификаций уже находятся в СИЗО. Полиция также вручила подозрение члену участковой комиссии — предполагают, что она была в сговоре с нарушителями, сообщили в политической силе.
“Попытки сфальсифицировать результат в пользу представительницы бывшей власти продолжаются до сих пор: в частности, попытки вмешаться в работу систем компьютерной связи, сорвать работу ТИК”, — говорится в заявлении.
Партия “Слуга народа” будет отстаивать честность и прозрачность выборов и не позволит оппонентам фальсифицировать результаты народного волеизъявления. Выборы в Василькове обязательно состоятся — и будут честными, говорится в заявлении.
Напомним, в “Слуге народа” готовят заявление в полицию из-за “идеально сложеных” бюллетеней в Киевской области.