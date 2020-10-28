Під Києвом виявили низку виборчих порушень на дільниці - відкрито три провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На виборчій дільниці у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом виявили перешкоджання діяльності народного депутата України, підкуп виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру у селі Петропавлівська Борщагівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до однієї з виборчих дільниць Києво-Святошинського району прийшла народний депутат з питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування, та сфотографувала виборчі документи. На що працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення. Одразу після повідомлення на "102" на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група.
"На місці події поліцейські здійснили огляд приміщення. Там правоохоронці під час проведення невідкладного обшуку та першочергових слідчих дій виявили та виучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. грн. Разом з тим, народний депутат пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівської Борщагівка, вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що за даними фактами слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.
Нагадаємо, у "Слузі народу" заявили, що у Василькові фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів.