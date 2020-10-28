Під Києвом виявили низку виборчих порушень на дільниці - відкрито три провадження

"Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру у селі Петропавлівська Борщагівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до однієї з виборчих дільниць Києво-Святошинського району прийшла народний депутат з питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування, та сфотографувала виборчі документи. На що працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення. Одразу після повідомлення на "102" на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група.

"На місці події поліцейські здійснили огляд приміщення. Там правоохоронці під час проведення невідкладного обшуку та першочергових слідчих дій виявили та виучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. грн. Разом з тим, народний депутат пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівської Борщагівка, вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за даними фактами слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.

Нагадаємо, у "Слузі народу" заявили, що у Василькові фіксують масові спроби фальсифікації результатів виборів.