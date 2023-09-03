Во время этнических протестов в Ираке погибли три человека и еще 16 были травмированы

Детали

Два человека получили ранения в грудь и третий в голову, сообщил Зиад Халаф, директор местного управления здравоохранения.

Жертвами оказались 21-летний мужчина и два человека в возрасте 37 лет, добавил он.

По словам Халафа, раненых, в том числе курдов, арабов и трех сотрудников сил безопасности, ранили огнестрельным оружием, камнями или стеклом.

В городе был введен комендантский час вечером после того, как враждующие протесты – между курдскими жителями с одной стороны и туркменами и арабами с другой – переросли в насилие, несмотря на присутствие структур безопасности.

Ранее в тот же день полиция в северном городе была развернута, чтобы действовать в качестве буфера и держать враждующие группы отдельно.

Были произведены предупредительные выстрелы, чтобы заставить курдских демонстрантов разойтись. Издание также отмечает, что автомобили на главном проспекте были подожжены.

Премьер-министр Мохамед Шиа ас-Судани призвал создать комиссию по расследованию инцидента, а в пресс-релизе его офиса пообещали, что виновные будут "привлечены к ответственности".

Дополнение

Почти неделю назревало напряжение в Киркуке, который исторически был предметом споров между федеральным правительством в Багдаде и властями автономного региона Курдистан на севере.

Арабские и туркменские демонстранты устроили сидячую демонстрацию возле штаб-квартиры иракских сил безопасности в провинции Киркук в понедельник после сообщений о том, что Судан приказал передать это место Демократической партии Курдистана (KDP), которая ранее его оккупировала.

Курдские протестующие пытались добраться до штаба в субботу.

Напомним

Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани провели телефонный разговор, во время которого Макрон выразил поддержку Франции в борьбе против ИГИЛ.