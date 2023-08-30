Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку

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Президент Франції Еммануель Макрон провів у вівторок телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа Аль-Судані, під час якої Макрон підтвердив Аль-Судані підтримку Франції в боротьбі проти Ісламської держави, йдеться в заяві офісу Макрона.

Переговори між двома політиками відбулися після того, як нещодавно під час операції в Іраку загинули троє французьких солдатів.

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