Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа Аль-Судані провели телефонну розмову, під час якої Макрон висловив підтримку Франції у боротьбі проти ІДІЛ, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Президент Франції Еммануель Макрон провів у вівторок телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа Аль-Судані, під час якої Макрон підтвердив Аль-Судані підтримку Франції в боротьбі проти Ісламської держави, йдеться в заяві офісу Макрона.
Переговори між двома політиками відбулися після того, як нещодавно під час операції в Іраку загинули троє французьких солдатів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У державних школах Франції заборонять носити мусульманський одяг