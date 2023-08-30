Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани провели телефонный разговор, во время которого Макрон выразил поддержку Франции в борьбе против ИГИЛ, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани, во время которого Макрон подтвердил Аль-Судани поддержку Франции в борьбе против Исламского государства, говорится в заявлении офиса Макрона.
Переговоры между двумя политиками состоялись после того, как недавно во время операции в Ираке погибли трое французских солдат.
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