Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани, во время которого Макрон подтвердил Аль-Судани поддержку Франции в борьбе против Исламского государства, говорится в заявлении офиса Макрона.

Переговоры между двумя политиками состоялись после того, как недавно во время операции в Ираке погибли трое французских солдат.

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