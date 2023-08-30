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Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

Киев • УНН

 • 488301 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани провели телефонный разговор, во время которого Макрон выразил поддержку Франции в борьбе против ИГИЛ, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани, во время которого Макрон подтвердил Аль-Судани поддержку Франции в борьбе против Исламского государства, говорится в заявлении офиса Макрона.

Переговоры между двумя политиками состоялись после того, как недавно во время операции в Ираке погибли трое французских солдат.

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