У державних школах Франції заборонять носити мусульманський одяг

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"Я вирішив, що абайю більше не можна носити в школах", - заявив міністр освіти Габріель Аттал в інтерв'ю телеканалу TF1. “Коли ви заходите в клас, ви не зможете визначити релігію учнів, просто дивлячись на них”, — сказав він.

Деталі

Франція, яка ввела сувору заборону на релігійні знаки в державних школах після того, як закони 19 століття усунули будь-який традиційний католицький вплив на державну освіту, намагається оновити керівні принципи, щоб мати справу зі зростаючою мусульманською меншиною.

У 2004 році уряд заборонив носити хустки в школах, а в 2010 році прийняв заборону на носіння паранджи в публічних місцях, що викликало гнів деяких членів її п’ятимільйонної мусульманської громади.

Захист секуляризму є об’єднуючим закликом у Франції, який резонує в усьому політичному спектрі, від лівих, які підтримують ліберальні цінності Просвітництва, до ультраправих виборців, які шукають оплот проти зростаючої ролі ісламу у французькому суспільстві.

Довідково

Секуляризм - це ідеологічна течія, згідно якої держава та релігія повинні бути розділені у суспільному житті.

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