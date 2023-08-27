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В государственных школах Франции запретят носить мусульманскую одежду

В государственных школах Франции запретят носить мусульманскую одежду

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Франция запретит детям носить абайю, широкие мантии в полную длину, которые носят некоторые мусульманки, в государственных школах. Об этом заявил министр образования Франции Габриэль Атталь в воскресенье, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

"Я решил, что абайю больше нельзя носить в школах", - заявил министр образования Габриэль Аттал в интервью телеканалу TF1. “Когда вы заходите в класс, вы не сможете определить религию учеников, просто глядя на них”, — сказал он.

Детали 

Франция, которая ввела строгий запрет на религиозные знаки в государственных школах после того, как законы 19 века устранили любое традиционное католическое влияние на государственное образование, пытается обновить руководящие принципы, чтобы иметь дело с растущим мусульманским меньшинством.

В 2004 году правительство запретило носить платки в школах, а в 2010 году приняло запрет на ношение паранджи в публичных местах, что вызвало гнев некоторых членов ее пятимиллионной мусульманской общины.

Защита секуляризма является объединяющим призывом во Франции, который резонирует во всем политическом спектре, от левых, поддерживающих либеральные ценности Просвещения, до ультраправых избирателей, ищущих оплот против растущей роли ислама во французском обществе.

Справочно 

Секуляризм - это идеологическое течение, согласно которому государство и религия должны быть разделены в общественной жизни. 

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