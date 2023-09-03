Під час етнічних протестів в Іраку загинуло троє людей та ще 16 було травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щонайменше троє курдів були вбиті та 16 людей поранені в суботу під час протестів у багатонаціональному іракському місті Кіркук. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
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Двоє людей отримали поранення в груди і третій в голову, повідомив Зіад Халаф, директор місцевого управління охорони здоров'я.
Жертвами виявилися 21-річний чоловік і двоє людей віком 37 років, додав він.
За словами Халафа, поранених, у тому числі курдів, арабів і трьох співробітників сил безпеки, влучили вогнепальною зброєю, камінням або склом.
У місті було введено комендантську годину ввечері після того, як ворогуючі протести – між курдськими жителями з одного боку та туркменами й арабами з іншого – переросли у насильство, незважаючи на присутність безпекових структур.
Раніше в той же день поліція в північному місті була розгорнута, щоб діяти як буфер і тримати ворогуючі групи окремо.
Були зроблені попереджувальні постріли, щоб змусити курдських демонстрантів розійтися. Видання також зазначає, що автомобілі на головному проспекті були підпалені.
Прем'єр-міністр Мохамед Шиа ас-Судані закликав створити комісію з розслідування інциденту, а в пресрелізі його офісу пообіцяли, що винні будуть "притягнуті до відповідальності".
Доповнення
Майже тиждень назрівала напруга в Кіркуку, який історично був предметом суперечок між федеральним урядом у Багдаді та владою автономного регіону Курдистан на півночі.
Арабські та туркменські демонстранти влаштували сидячу демонстрацію біля штаб-квартири іракських сил безпеки в провінції Кіркук у понеділок після повідомлень про те, що Судані наказав передати це місце Демократичній партії Курдистану (KDP), яка раніше його окупувала.
Курдські протестувальники намагалися дістатися до штабу в суботу.
Нагадаємо
Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа Аль-Судані провели телефонну розмову, під час якої Макрон висловив підтримку Франції у боротьбі проти ІДІЛ.