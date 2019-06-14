ПФУ направил на выплату пенсий за июнь 22,7 млрд грн

"На пенсионные выплаты направлено 22,7 млрд грн", - говорится в сообщении.



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В то же время, согласно опубликованным данным, на выплату жилищных субсидий за май направлено 73, 6 млн грн.



Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины в пятницу, 24 мая, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий, направив на пенсии почти 34 млрд грн.