ПФУ направил на выплату пенсий за июнь 22,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На выплату пенсий за июнь Пенсионный фонд Украины направил 22 7 млрд грн. Об этом УНН сообщили в ПФУ.
"На пенсионные выплаты направлено 22,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
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В то же время, согласно опубликованным данным, на выплату жилищных субсидий за май направлено 73, 6 млн грн.
Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины в пятницу, 24 мая, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий, направив на пенсии почти 34 млрд грн.