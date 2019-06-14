ПФУ спрямував на виплату пенсій за червень 22,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На виплату пенсій за червень Пенсійний фонд України спрямував 22, 7 млрд грн. Про це УНН повідомили у ПФУ.
“На пенсійні виплати спрямовано 22,7 млрд грн”, - ідеться в повідомленні.
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Водночас, згідно з опублікованими даними, на виплату житлових субсидій за травень спрямовано 73, 6 млн грн.
Як повідомляв УНН, Пенсійний фонд України у п'ятницю, 24 травня, завершив фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій, спрямувавши на пенсії майже 34 млрд грн.