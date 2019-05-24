ПФУ завершив травневі виплати пенсій та субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Пенсійний фонд України у п'ятницю, 24 травня, завершив фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій, спрямувавши на пенсії майже 34 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.
"У травні на виплату пенсій спрямовано 33,83 млрд грн, на виплату житлових субсидій – 1,82 млрд грн", - вказали у ПФУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін унормував виплату пенсій військовослужбовцям силових структур
Згідно графіку фінансування, виплата пенсій червня 2019 року та житлових субсидій травня 2019 року розпочнеться 3 червня.
Нагадаємо, кількість одержувачів субсидій у квітні скоротилась до 4 млн.
Також нагадаємо, в уряді заявили про опрацювання можливості виплати "13-ї пенсії".