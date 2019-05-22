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Кількість одержувачів субсидій у квітні скоротилась до 4 млн

Кількість одержувачів субсидій у квітні скоротилась до 4 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Кількість одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг в Україні станом на квітень скоротилась до 4 млн домогосподарств. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

За даними Держстату, в квітні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 4033,8 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 32,3% і становив 409,8 грн. У січні-квітні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 7,5 млн домогосподарств, що на 3,9% менше, ніж у січні-квітні 2018 року. Призначені протягом цього періоду субсидії були 9,6 млн домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 року, але призначено їм було тільки у 2019 році, та тих, яким продовжено надання субсидії).

Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,8%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-квітні 2019 року становила 730,7 млн грн, у відповідному періоді 2018 р. — 531,4 млн грн.

Нагадаємо, субсидії на новий сезон автоматично перепризначать трьом мільйонам українців, решті необхідно буде оновити документи.

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