Количество получателей субсидий в апреле сократилось до 4 млн

По данным Госстата, в апреле 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 4033,8 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 32,3% и составил 409,8 грн. В январе-апреле 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 7,5 млн домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Назначены в течение этого периода субсидии были 9,6 млндомохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но суждено им было только в 2019 году, и тех, которым была продлена субсидия).

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 23,8%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года - 531,4 млн грн.

Напомним, субсидии на новый сезон автоматически переназначат трем миллионам украинский, остальным необходимо будет обновить документы.