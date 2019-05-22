Кабмін унормував виплату пенсій військовослужбовцям силових структур

Так, на засіданні уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393", згідно з якою порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, а також членам їхніх сімей приведено у відповідність до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зазначено, що цей нормативно-правовий акт забезпечує право на зарахування до вислуги років у пільговому обчисленні (один місяць за три місяці) часу проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також доповнено порядок обчислення вислуги років новоствореною силовою структурою – Службою судової охорони.

Як повідомляв УНН, уряд запровадив механізм виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти за особливих обставин.