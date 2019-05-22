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В Україні запровадили механізм виплат особам, які зникли безвісти за особливих обставин

В Україні запровадили механізм виплат особам, які зникли безвісти за особливих обставин

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд запровадив механізм виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти за особливих обставин. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

За даними прес-служби, постанову Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру”, прийнято з метою забезпечення реалізації окремих частин закону „Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”.

Цей документ, зокрема, визначає механізм виплати особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти за особливих обставин, середнього заробітку.

"Реалізація акта сприятиме підвищенню соціального захисту зазначених осіб", - додали в уряді.

Також у прес-службі зазначили, що відповідно до частини першої статті 9 Закону України „Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” за особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка зникла безвісти під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави або у зв’язку з виконанням службових обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування, але не більше як до моменту оголошення такої особи померлою у порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, у серпні 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

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