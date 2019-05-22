В Украине ввели механизм выплат лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах

По данным пресс-службы, постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка выплаты среднего заработка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести в связи с выполнением служебных обязанностей во время вооруженного конфликта, военных действий, беспорядков внутри государства, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", принято с целью обеспечения реализации отдельных частей закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Этот документ, в частности, определяет механизм выплаты лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести при особых обстоятельствах, среднего заработка.

"Реализация акта будет способствовать повышению социальной защиты указанных лиц", - добавили в правительстве.

Также в пресс-службе отметили, что согласно части первой статьи 9 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" за лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, которое пропало без вести во время вооруженного конфликта, военных действий, беспорядков внутри государства или в связи с выполнением служебных обязанностей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, сохраняются место работы, занимаемая должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинение, но не более чем до момента объявления такого лица умершим в порядке, установленном законодательством.

Напомним, в августе 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".