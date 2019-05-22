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В Украине ввели механизм выплат лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах

В Украине ввели механизм выплат лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Правительство ввело механизм выплаты среднего заработка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

По данным пресс-службы, постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка выплаты среднего заработка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести в связи с выполнением служебных обязанностей во время вооруженного конфликта, военных действий, беспорядков внутри государства, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", принято с целью обеспечения реализации отдельных частей закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Этот документ, в частности, определяет механизм выплаты лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести при особых обстоятельствах, среднего заработка.

"Реализация акта будет способствовать повышению социальной защиты указанных лиц", - добавили в правительстве.

Также в пресс-службе отметили, что согласно части первой статьи 9 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" за лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, которое пропало без вести во время вооруженного конфликта, военных действий, беспорядков внутри государства или в связи с выполнением служебных обязанностей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, сохраняются место работы, занимаемая должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинение, но не более чем до момента объявления такого лица умершим в порядке, установленном законодательством.

Напомним, в августе 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

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