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Порошенко підписав закон про зниклих безвісти

Порошенко підписав закон про зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН

“Підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів”, — повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко звернувся до Кабінету міністрів України щодо створення координаційного органу стосовно формування претензії до Росії для відшкодування завданих збитків. Порошенко зазначає, що необхідно сформувати консолідовану претензію України до Росії для відшкодування завданих збитків

Як повідомляв УНН, раніше Порошенко доручив Міністерству закордонних справ посилити роботу щодо запровадження більш жорстких санкцій проти РФ.

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