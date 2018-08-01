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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23174 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 127682 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Порошенко подписал закон о пропавших без вести

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников", - сообщил Порошенко.

Напомним, Порошенко обратился в Кабинет министров Украины о создании координационного органа по формированию претензии к России для возмещения нанесенного ущерба. Порошенко отмечает, что необходимо сформировать консолидированную претензию Украины в Россию для возмещения нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, ранее Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу по введению более жестких санкций против РФ.

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