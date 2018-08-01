Порошенко подписал закон о пропавших без вести

"Подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников", - сообщил Порошенко.

Напомним, Порошенко обратился в Кабинет министров Украины о создании координационного органа по формированию претензии к России для возмещения нанесенного ущерба. Порошенко отмечает, что необходимо сформировать консолидированную претензию Украины в Россию для возмещения нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, ранее Порошенко поручил Министерству иностранных дел усилить работу по введению более жестких санкций против РФ.