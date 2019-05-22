Кабмин унормировал выплату пенсий военнослужащим силовых структур

Так, на заседании правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. № 393", согласно которой порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, а также членам их семей приведены в соответствие с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Отмечено, что этот нормативно-правовой акт обеспечивает право на зачисление в выслугу лет в льготном исчислении (один месяц за три месяца) времени прохождения службы, в течение которого лицо принимало участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, находясь в районах и в период осуществления указанных мероприятий, а также дополнен порядок исчисления выслуги лет новосозданной силовой структурой - Службой судебной охраны.

Как сообщал УНН, правительство ввело механизм выплаты среднего заработка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести при особых обстоятельствах.