ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 21870 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 43881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 62111 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 77168 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120100 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110919 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137266 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144548 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130085 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130166 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий

ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий

Киев  •  УНН

 • 13430 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Пенсионный фонд Украины в пятницу, 24 мая, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий, направив на пенсии почти 34 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"В мае на выплату пенсий направлено 33,83 млрд грн, на выплату жилищных субсидий - 1,82 млрд грн", - указали в ПФУ.

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Согласно графику финансирования, выплата пенсий июня 2019 года и жилищных субсидий мая 2019 года начнется 3 июня.

Напомним, количество получателей субсидий в апреле сократилось до 4 млн.

Также напомним, в правительстве заявили о разработке возможности выплаты "13-й пенсии".

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