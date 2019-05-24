ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Пенсионный фонд Украины в пятницу, 24 мая, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий, направив на пенсии почти 34 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"В мае на выплату пенсий направлено 33,83 млрд грн, на выплату жилищных субсидий - 1,82 млрд грн", - указали в ПФУ.
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Согласно графику финансирования, выплата пенсий июня 2019 года и жилищных субсидий мая 2019 года начнется 3 июня.
Напомним, количество получателей субсидий в апреле сократилось до 4 млн.
Также напомним, в правительстве заявили о разработке возможности выплаты "13-й пенсии".