ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсії за березень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії за лютий 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу фонду.
Згідно з інформацією, за березень 2019 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
“Показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії 8 814 гривень 84 копійок”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії 8 328 гривень 77 копійок.
Як повідомляв УНН, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у березні у 2,5 раза перевищила мінімальну.