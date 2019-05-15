ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии за март
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для исчисления пенсии за февраль 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу фонда.
Согласно информации, за март 2019 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Показатель средней заработной платы в Украине для исчисления пенсии 8814 гривен 84 копеек", - говорится в сообщении.
Напомним, показатель средней заработной платы в Украине для исчисления пенсии 8328 гривен 77 копеек.
Как сообщал УНН, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в марте в 2,5 раза превысила минимальную.