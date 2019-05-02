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Середня зарплата в Україні у березні в 2,5 раза перевищила мінімальну – Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2019 р. становила 10237 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані Держстату.

Згідно з даними Державної служби статистики, у порівнянні з лютим 2019-го розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 8,6%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2018 р.) – на 22,1%.

Зарплати вищі за середні у березні отримували працівники промислових підприємств (11,8 тис. грн), торгівлі (10,6 тис. грн) й транспорту (11,2 тис. грн), сфери інформація та телекомунікації (17,3 тис. грн) та фінансів (20,4 тис. грн). Середня зарплата в сфері освіти у березні склала 7,6 тис. грн, а в системі охорони здоров’я - 6750 грн.

До слова, заборгованість із заробітної плати на березень місяць становила майже 2,5 млрд грн.

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