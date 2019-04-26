Заборгованість із зарплати на березень становила майже 2,5 млрд грн — Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заборгованість із заробітної плати на березень місяць становила майже 2,5 млрд грн. Про це повідомив державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Станом на 1 березня заборгованість із зарплати в Україні становила 2 млрд 446 млн грн, з цієї суми борги у Донецькій та Луганській областях становили 466 млн грн та 437 млн грн відповідно", - зазначив Іванкевич.
За його словами, майже 1 млрд грн, або 36,8%, - борги підприємств, що знаходяться у районі проведення ООС.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики заявили, що несплата за незаконні дорахування споживачам обсягів спожитого природного газу не вплине на субсидії.