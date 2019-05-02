Средняя зарплата в Украине в марте в 2,5 раза превысила минимальную - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года составила 10237 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные Госкомстата.
Согласно данным Государственной службы статистики, по сравнению с февралем 2019-го размер средней номинальной заработной платы увеличился на 8,6%, а за последние 12 месяцев (относительно марта 2018) - на 22,1%.
Зарплаты выше среднего в марте получали работники промышленных предприятий (11,8 тыс. грн), торговли (10,6 тыс. грн) и транспорта (11,2 тыс. грн), сферы информации и телекоммуникации (17,3 тыс. грн) и финансов (20,4 тыс. грн). Средняя зарплата в сфере образования в марте составила 7,6 тыс. грн, а в системе здравоохранения - 6750 грн.
К слову, задолженность по заработной плате на март месяц составила почти 2,5 млрд грн.