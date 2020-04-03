Петрашко обсудил с аграрными ассоциациями вопросы агросектора

“Сегодня мы стараемся, чтобы все ограничения, которые действительно нужны для противодействия COVID-19, имели минимальное влияние на бизнес. Мы работаем над тем, чтобы не останавливать грузоперевозки, не останавливать экспорт. Мы мониторим цены, следим, что происходит в торговых сетях. Сейчас решаем вопрос с продовольственными рынками. Одним из ключевых вопросов для нас было и есть сохранение максимального количества рабочих мест”, — отметил Петрашко.

Важной темой во время встречи стало обсуждение алгоритма действий по имплементации земельной реформы и учета всех аспектов, связанных, например, с предоставлением финансовой поддержки малым фермерам для приобретения земельных участков, созданием прозрачных условий для всех участников и др.

Отмечается, что со стороны представителей ассоциаций были подняты такие вопросы, как важность государственной поддержки аграриев (ее сохранения и усовершенствование), развитие животноводства, необходимость принятия законопроекта о кооперации, поддержка фермерства, необходимость уменьшения ставки налога на добавленную стоимость для отдельных продовольственных товаров, программа удешевления кредитов, отмена соевых поправок, вопрос налога на гектар, решения логистических проблем, вопросы орошения, семеноводства, с/х техники и др.

“Решая текущие и неотложные вопросы, которые обсуждались, мы преследовать глобальную цель — это увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и расширять экспортные возможности для малых и средних предприятий”, — добавил министр.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.