Петрашко обговорив з аграрними асоціаціями питання агросектору
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко провів зустріч з провідними аграрними асоціаціями та обговорив питання аграрного сектору. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“Сьогодні ми намагаємося, щоб усі обмеження, які дійсно потрібні для протидії COVID-19, мали мінімальний вплив на бізнес. Ми працюємо над тим, щоб не зупиняти вантажоперевезення, не зупиняти експорт. Ми моніторимо ціни, слідкуємо, що відбувається в торгових мережах. Зараз вирішуємо питання з продовольчими ринками. Одним з ключових питань для нас було і є збереження максимальної кількості робочих місць”, — зазначив Петрашко.
Важливою темою під час зустрічі стало обговорення алгоритму дій щодо імплементації земельної реформи та врахування усіх аспектів, пов’язаних, наприклад, з наданням фінансової підтримки малим фермерам для придбання земельних ділянок, створенням прозорих умов для всіх учасників та ін.
Зазначається, що з боку представників асоціацій були підняті такі питання, як важливість державної підтримки аграріїв (її збереження та удосконалення), розвиток тваринництва, необхідність прийняття законопроекту про кооперацію, підтримка фермерства, необхідність зменшення ставки податку на додану вартість для окремих продовольчих товарів, програма здешевлення кредитів, скасування соєвих правок, питання податку на гектар, вирішення логістичних проблем, питання зрошення, насінництва, с/г техніки та ін.
“Вирішуючи поточні і нагальні питання, які обговорювались, ми маємо переслідувати глобальну мету — це збільшувати виробництво продукції з високою доданою вартістю та розширювати експортні можливості для малих та середніх підприємств”, — додав міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.