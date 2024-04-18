Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала

Первые снаряды из чешской инициативы боеприпасов Украина может получить в июне этого года. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 17-го апреля, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Благодаря чешской инициативе боеприпасов мы уже можем купить примерно 500 000 боеприпасов крупного калибра. Почти 200 тысяч сейчас законтрактованы, и еще 300 тысяч контрактуются. Я думаю, что первые поставки будут в Украину в июне - сказал Фиала.

Он также рассказал, что после визита в Вашингтон ранее на этой неделе и встреч там с президентом Джо Байденом и спикером Майком Джонсоном он оптимистично настроен, что США вскоре присоединятся к выделению помощи Украине.

"Я несколько оптимистично настроен, что пакет помощи Украине будет вынесен на голосование и принят в конце этой недели или на следующей. Я надеюсь, что этот оптимизм оправдается. Это очень важно для Украины, это очень важно для нашего сотрудничества с Соединенными Штатами. Это очень важно для европейской безопасности", - сказал Фиала.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Чехия в рамках своей инициативы уже законтрактовала 180 тысяч снарядов для Украины. Продолжается работа над контрактированием еще 300 тысяч.