Первый вице-премьер Любченко подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление об отставке в аппарат Верховной Рады. Об этом в своем Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Цитата:
“Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности”, - написал Мельничук.
Добавим
Так, накануне “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский - просто уходят в отставку.
В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:
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- нардеп Ирина Верещук - заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
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- министр Алексей Резников - идет на должность министра обороны;
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- Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
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- председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.
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Также стоит добавить, что, как сообщал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителя руководителя Офиса Президента Юлию Свириденко.
Миндовкилля должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в "Слуге народа".
Что было ранее
Как писал УНН, накануне заявления об отставке написали Уруский и Резников. Еще раньше - Роман Абрамовский с должности главы Миндовкилля.