Первый вице-премьер Любченко подал в отставку

Цитата:

“Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности”, - написал Мельничук.

Добавим

Так, накануне “слуги народа" на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров "меняются должностями", другие - в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский - просто уходят в отставку.

В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:



нардеп Ирина Верещук - заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;



министр Алексей Резников - идет на должность министра обороны;



Вячеслава Штучного рекомендовано на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;



председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.



Также стоит добавить, что, как сообщал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителя руководителя Офиса Президента Юлию Свириденко.

Миндовкилля должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в "Слуге народа".

Что было ранее

Как писал УНН, накануне заявления об отставке написали Уруский и Резников. Еще раньше - Роман Абрамовский с должности главы Миндовкилля.