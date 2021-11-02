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Перший віце-прем'єр Любченко подав у відставку

Київ • УНН

 • 15496 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву про відставку до Апарату Верховної Ради. Про це у своєму Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Перший віце-прем'єр Любченко подав у відставку

Цитата:

“Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади”, - написав Мельничук.

Додамо

Так, напередодні “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський – просто йдуть у відставку.

Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:

  • нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;
  • міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;
  • В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;
  • голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.

Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у "Слузі народу".

Що було раніше

Як писав УНН, напередодні заяви про відставку написали Уруський та Резніков. Ще раніше - Роман Абрамовський з посади очільника Міндовкілля.

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