Перший віце-прем'єр Любченко подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву про відставку до Апарату Верховної Ради. Про це у своєму Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата:
“Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади”, - написав Мельничук.
Додамо
Так, напередодні “слуги народу" на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші – зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський – просто йдуть у відставку.
Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:
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- нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;
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- міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;
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- В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;
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- голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.
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Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.
Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у "Слузі народу".
Що було раніше
Як писав УНН, напередодні заяви про відставку написали Уруський та Резніков. Ще раніше - Роман Абрамовський з посади очільника Міндовкілля.