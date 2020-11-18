Первый снег в Киеве: за ночь около 50 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На фоне того, что в столице выпал первый в этом сезоне снег, только за минувшую ночь в Киеве зафиксировано около 50 дорожно-транспортных происшествий, передает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции столицы.
"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших", - сообщили патрульные.
Как указано, больше всего, а именно - 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Меньше всего - 1 ДТП в Подольском.
В патрульной полиции призвали при этом всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.
Напомним, в Киеве водителей призвали переходить на зимние шины.
Как сообщал УНН, по данным КГГА, снег в столице не привел к задержкам с движением общественного транспорта.
Добавим, 17 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.