Перший сніг у Києві: за ніч близько 50 ДТП

Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих", - повідомили патрульні.

Як вказано, найбільше, а саме - 10 ДТП, сталося у Оболонському районі. Найменше — 1 ДТП у Подільському.

У патрульній поліції закликали при цьому всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.

Нагадаємо, у Києві водіїв закликали переходити на зимові шини.

Як повідомляв УНН, за даними КМДА, сніг у столиці не спричинив затримок з рухом громадського транспорту.

Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.