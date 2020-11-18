Перший сніг у Києві: за ніч близько 50 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На тлі того, що у столиці випав перший у цьому сезоні сніг, лише за минулу ніч у Києві зафіксовано близько 50 дорожньо-транспортних пригод, передає УНН з посиланням на дані патрульної поліції столиці.
Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих", - повідомили патрульні.
Як вказано, найбільше, а саме - 10 ДТП, сталося у Оболонському районі. Найменше — 1 ДТП у Подільському.
У патрульній поліції закликали при цьому всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.
Нагадаємо, у Києві водіїв закликали переходити на зимові шини.
Як повідомляв УНН, за даними КМДА, сніг у столиці не спричинив затримок з рухом громадського транспорту.
Додамо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.