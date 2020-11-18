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Затримок громадського транспорту через сніг у столиці немає - КМДА

Затримок громадського транспорту через сніг у столиці немає - КМДА

Київ • УНН

 • 19418 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сніг у столиці не спричинив затримок з рухом громадського транспорту. Про це заявили у пресслужбі КМДА, передає УНН.

"Громадський транспорт вже розпочав свою роботу і працює у звичайному режимі", - вказали у КМДА.

Як вказано, за даними Київавтодору, сьогодні вночі до прибирання снігу в усіх районах столиці було задіяно 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання.

"Наразі столичні дорожники проводять чергову обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами, аби не допустити утворення ожеледиці", - зазначили представники столичної влади.

Посилений контроль, як повідомляється, здійснюється за потенційно небезпечними ділянками вулично-дорожньої мережі – мостами, підйомами, спусками, вулицями, якими курсує громадський транспорт, та дорогами з бруківки.

"Окрема увага приділена тротуарам і зупинкам громадського транспорту. Для їх прибирання та обробки посипальними матеріалами задіяні як малогабаритна техніка, так і бригади з ручного прибирання", - додали у КМДА.

Дорожня служба міста, як вказано, продовжує роботу у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві випав перший у цьому сезоні сніг.

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