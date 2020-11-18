Задержек общественного транспорта из-за снега в столице нет - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Снег в столице не привел к задержкам с движением общественного транспорта. Об этом заявили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"Общественный транспорт уже начал свою работу и работает в обычном режиме", - указали в КГГА.
Как указано, по данным Киевавтодора, сегодня ночью к уборке снега во всех районах столицы было задействовано 305 единиц основной техники, 33 вспомогательной и 169 работников по ручной уборке.
"Сейчас столичные дорожники проводят очередную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами, чтобы не допустить образования гололеда", - отметили представители столичной власти.
Усиленный контроль, как сообщается, осуществляется за потенциально опасными участками улично-дорожной сети - мостами, подъемами, спусками, улицами, которыми курсирует общественный транспорт, и дорогами с мостовой.
"Особое внимание уделено тротуарам и остановкам общественного транспорта. Для их уборки и обработки посыпочными материалами задействованы как малогабаритная техника, так и бригады по ручной уборке", - добавили в КГГА.
Дорожная служба города, как указано, продолжает работу в круглосуточном режиме.
Напомним, 17 ноября в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.