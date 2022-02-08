Первые солдаты США прибыли в Румынию для укрепления восточного фланга НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Румынию прибыли первые американские военные, которые должны усилить союзников НАТО на восточном фланге на фоне российского военного наращивания на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Василия Данку, пишет УНН.
Детали
Соединенные Штаты направляют почти 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить восточную Европу в случае российского вторжения в Украину. Пентагон заявил, что передислоцирует эскадрилью Stryker численностью около 1000 военнослужащих США из Фильсека, что в Германии, в Румынию. В Польшу войска начали прибывать в субботу.
Данку во вторник сообщил журналистам, что первые 100 военнослужащих США уже находятся в Румынии.
“Американцы прибыли. (...) Более 100 солдат США вместе с нашими специалистами по логистике готовятся, а это значит, что скоро прибудут остальные войска”, — сказал он.
В настоящее время в стране находится около 900 солдат США, сообщает агентство.
Что было ранее
3 февраля в Пентагоне указали, что США собираются вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.
Как стало известно в конце прошлой недели, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США.
По словам американских официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.