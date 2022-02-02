Байден офіційно схвалив відправку американських військ до Європи на тлі російської загрози - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить у середу, що війська будуть розгорнуті “найближчими днями”, повідомили CNN американські офіційні особи, пише УНН.
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За словами офіційних осіб, на яких посилається телеканал, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.
Очікується, що Пентагон оголосить, що тисячі додаткових американських військовослужбовців будуть розгорнуті у передових точках у Європі.
"За словами джерел, розгортання включатиме приблизно 2000 американських військовослужбовців до Польщі та ще кілька тисяч до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію", - повідомляє телеканал.
США привели 8500 військовослужбовців у США у підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть викликані сили реагування НАТО і будуть потрібні сили США. Але США та НАТО вже мають десятки тисяч інших військовослужбовців у Європі, які можна використовувати для будь-якого додаткового розгортання у країнах східноєвропейських союзників.
Джерела, як вказується, повідомили, що "частина військ, які будуть розгорнуті найближчим часом, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть із тих, що перебувають у США і вже у стані підвищеної бойової готовності".
Війська діятимуть на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, оскільки НАТО ще не задіяла багатонаціональних сил реагування, відзначає телеканал.
Раніше
Минулого тижня CNN повідомив, що США і кілька їхніх союзників обговорювали питання про розгортання додаткових тисяч військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрацію підтримки перед агресією Москви, що триває.
Байден заявив минулої п’ятниці, що перекине сили “найближчим часом”, оскільки Росія продовжує нарощувати сили поблизу України, викликаючи побоювання з приводу можливого подальшого вторгнення, навіть попри дипломатичні зусилля з деескалації напруженості.