США найближчим часом скерують війська у Східну Європу – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи. Про це повідомило Reuters із посиланням на заяву Байдена, інформує УНН.
Деталі
Як зазначили, Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності майже 8,5 тис. військових, розміщених на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу у разі російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо
28 січня в Україну прибула четверта партія допомоги від США. Цього разу доправили 81 тонну боєприпасів.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.