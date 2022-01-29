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15 марта, 19:03 • 105318 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140147 просмотра

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15 марта, 13:22 • 121454 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103755 просмотра

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США в ближайшее время отправят войска в Восточную Европу – Байден

США в ближайшее время отправят войска в Восточную Европу – Байден

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление Байдена, информирует УНН.

Детали

Как отметили, Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности почти 8,5 тыс. военных, размещенных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

Напомним

28 января в Украину прибыла четвертая партия помощи от США. На этот раз доставили 81 тонну боеприпасов.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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