Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула четверта партія допомоги від США

Цитата

“Цього разу четверта „птаха“ доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України”, — написав Рєзніков.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Нагадаємо

Раніше, в аеропорту “Бориспіль” розвантажили літак, у якому прибула третя партія летального озброєння від США.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.