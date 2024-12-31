Вибух у кабінеті керівника підприємства на Вінниччині: троє загиблих
Київ • УНН
У Крижополі стався вибух у кабінеті керівника підприємства, коли туди зайшов колишній працівник. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще одна отримала травми.
У Тульчинському районі Вінницької області сьогодні, 31 грудня, стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Внаслідок вибуху загинули три людини. Також є травмований, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
За даними правоохоронців, інцидент стався 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль.
За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги
Ще один потерпілий, за даними правоохоронців6 отримав травми та госпіталізований.
На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Обставини події встановлють правоохоронці.
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